Apple arrivera-t-elle à attraper Beep-Beep et le Coyote ?

Beep-beeeeeeeeeeeep !

Coyote Vs. Acme

Batgirl

Scoob Holiday Haunt

Et un peu de Snoopy en attendant !

En effet,et se tournerait vers les firmes de streaming, à commencer par Apple et (surtout) Amazon. Ce changement intervient après que le film - initialement destiné à une sortie en salle- a été annulé de manière inattendue, surtout que le film est d’ores et déjà dans la boite, contrairement à d’autres projets commeetqui étaient encore en production.D’après, Amazon Prime semble être l'un des principaux prétendant à l'acquisition du film, poussée par Courtenay Valenti (actuellement chez Amazon Studios et MGM), qui soutient ardemment le film.Dans ce film d'animation, les deux amis découvriront laalors qu'ils déambulent dans Big City. En cours de route, ils feront de nouvelles connaissances surprenantes, ce qui conduira à une expérience inoubliable aussi bien pour les grands que les petits .