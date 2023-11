Après John Lennon, une IA recréé la voix d'Edith Piaf (pour son biopic)

la môme la plus célèbre du monde

phase finale de développement

découvrir des aspects de sa vie qui étaient auparavant inconnus

améliorer davantage l'authenticité et l'impact émotionnel de son histoire

une version moderne de son histoire, tandis que l'inclusion de séquences d'archives, de spectacles sur scène et à la télévision, de séquences personnelles et d'interviews télévisées fournira au public un regard authentique sur les moments importants de la vie de Piaf

la vie en IA

une expérience spéciale et touchante de pouvoir entendre à nouveau la voix d'Edith - la technologie a donné l'impression que nous étions de retour dans la pièce avec elle. L'animation est magnifique et à travers ce film, nous serons en mesure de montrer le vrai côté d'Edith - sa personnalité joyeuse, son humour et son esprit inébranlable

Et pour retranscrire la carrière d'une des plus célèbres chanteuses françaises,Pour le moment, aucune date de sortie n'est encore prévue, car le projet est en(on ne sait pas trop où cela se situe).Plus de 60 ans après la mort de la chanteuse,. La voix a donc été recréée par une IA et permettra d'entendre l'artiste afin deSelon le communiqué,pour. En effet, cette même IA sera mise à contribution pour l'animation afin de proposerPour ce projet, Warner Music Entertainment travaille avec la société de production Seriously Happy. Le long métrage a été développé à partir d'une idée originale de Julie Veille et écrite par cette dernière ainsi que Gilles Marliac.De leurs côtés, les ayants-droits,, ont pu vivre