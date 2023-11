Juliette Binoche et John Malkovich sont Coco Chanel et Christian Dior sur Apple TV+ [Photos]

Coco Chanel face à Christian Dior !

House of Gucci

Coco avant Chanel

les créateurs de mode Christian Dior, Coco Chanel et leurs contemporains, alors qu'ils lancent la mode moderne au milieu des horreurs de la Seconde Guerre mondiale

son empreinte révolutionnaire et emblématique de beauté et d'influence

Un casting d'exception !

. Quatorze ans aprèsun film français réalisé par Anne Fontaine, tourné en 2008 et sorti au cinéma en France le 22 avril 2009, la célèbre créatrice reprend le chemin d'Hollywood avec The New Look. Cette fois-ci ce n'est plus Audrey Tautou, mais Juliette Binoche qui endossera ce rôle.i, puisque la série se concentre davantage sur. Mais aussi sur ce moment charnière du XXe siècle pour la mode, avec l'ascension de Christian Dior (et) mais aussi le règne de Coco Chanel mise en danger par son arrivéeCette nouvelle série de 10 épisodes de Todd A. Kessler bénéficie d'un casting de renom, avec(qui est nominée aux Oscars pour ce rôle),dans le rôle de Christian Dior,(qui s'est fait un nom depuis Arya Stark) dans le rôle de Catherine Dior,dans le rôle de Lucien Lelong (président de la Chambre syndicale de la couture de 1936 à 1946 et mentor de Christian Dior), Emily Mortimer dans le rôle d'Elsa Lombardi et Claes Bang dans le rôle de Spatz.