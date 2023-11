Ted Lasso assure la promotion du Noël d'Apple TV+

La magie de Noël

bye bye Mariah, hello Hannah

Hannah Waddingham: Home for Christmas

En effet, sur X (ex-twitter), Apple TV vient de poster une petite vidéo montrant Jason Sudeikis, dans un rôle éphémère,, et ce, avant son émission spéciale Noël. Mais n'escomptez pas un épisode bonus, il s'agit juste d'une petite pub d'une minute.. Elle animera l'émission musicale spéciale qui sera diffusée à partir du. Annoncée pour la première fois en avril, puis filmée auen mai, elle interprétera des classiques festifs, chers au cœur des américains.Précédemment,. Mais cette année, la chanteuse va briller sur CBS. En effet, certains avancent le coût totalement prohibitif de sa prestation, même pour Cupertino.Mais les fans du genre n'ont pas à s'inquiéter, l'actrice devrait faire le plein de paillettes (profitez-en, elles seront bientôt interdites à la vente pour des questions d'environnement, comme les pailles). En effet, leest produit par l'équipe déjà en charge des show de Madame Carey. On y retrouvera même(allez on peut encore espérer une autre apparition de Jason Sudeikis ).