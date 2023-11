"John Lennon : un Homicide sans Procès" ! Un documentaire bientôt sur Apple TV+

Un documentaire en trois parties sur Apple TV+

John Lennon : un Homicide sans Procès

Jack Bauer

meurtre tragique de l'icône de la musique et de la culture John Lennon, ainsi que l'enquête et la condamnation de son assassin, Mark David Chapman

Now and Then, le dernier tube des Beatles

Now and Then

C'est probablement la dernière chanson des Beatles, et on joue tous dessus, c'est un véritable enregistrement de Beatles

Now And Then - The Last Beatles Song

. Notons que la narration a été confié à, et va relater le. Selon le communiqué, il devrait dévoiler un nouvel éclairage sur la vie et le meurtre de John Lennon, ainsi que sur les investigations et le procès.Parmi les intervenants, on trouve Richard Peterson (un chauffeur de taxi qui a été témoin de la fusillade), Jay Hastings (un portier du bâtiment Dakota qui a entendu les derniers mots de John Lennon), David Suggs (l'avocat de la défense de Mark Chapman), Elliot Mintz (confident de Lennon et Yoko Ono) et le Dr Naomi Goldstein, la psychiatre qui a évalué Mark Chapman pour la première fois.Elle est réalisée par Nick Holt et Rob Coldstream avec David Glover, Mark Raphael et Coldstream, en tant que les producteurs exécutifs.Enregistrée par John Lennon et mixée à l'aide de l'intelligence artificielle,réunit donc pour une dernière fois le groupe mythique de Liverpool, et ce, 53 ans après sa séparation et 43 ans après le décès du chanteur en 1980.. En 1994, sa veuve Yoko Ono avait remis la bande avec voix et piano, aux autres membres du groupe.Les techniques de l'époque ne permettaient pas d'extraire la voix de John Lennon de manière satisfaisante, et le morceau était resté dans les cartons. Mais en 2022 tout a changé. En effet, dans les studios Los Angeles,, mais également mêler desdatant de 1995. Enfin, dans une dernière étape, ont été ajouté l..., estime Paul McCartney, désormais âgé de 81 ans.Elle raconte l'histoire derrière la dernière chanson des Beatles, avec des séquences exclusives et des commentaires de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon et Peter Jackson.