Killers of the Flower Moon sera dispo demain en VOD (et bientôt sur Apple TV+)

Leonardo, Robert, Martin et Lily en streaming

Règne de la terreur

Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI

En effet, le film de Martin Scorsese avec, notamment Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro et Lily Gladstone sera, et ce dans plus de 100 pays. C’est en effet ce que vient d’indiquer la firme de Cupertino.Ainsi, les fans de Leonardo, Robert, Martin et Lily pourront soit louer le film soit en faire l’, et ce, avant une disponibilité prochaine sur Apple TV+. À noter que la date d’apparition sur le service de streaming de Cupertino n’a pas encore été indiquée.Pour rappel,.Cette série de crimes est connue sous le nom de. Le film est d'ailleurs basé sur le livre de David GrannAu niveau box-office, à l’heure actuelle,depuis le 19 octobre, pour un budget de 250 000 000 dollars (selon les pays la sortie s’est faite entre les 18, 19 et 20 octobre). Il y a donc de quoi faire pour arriver à rentabiliser l’affaire. Mais Apple lorgne également sur les-notamment pour Lily Gladstone qui serait en bonne voie en tant que favori de la meilleure actrice- pour redonner un peu d’attrait au film.