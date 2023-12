Qui de Jennifer Aniston ou Reese Witherspoon sera la meilleure actrice d'Apple TV+ ?

Et de 3 pour Foundation

Foundation

ravi qu’Apple nous ait donné l’opportunité de continuer à raconter la saga galactique pionnière d’Isaac Asimov. Cette fois, les enjeux pour la Foundation et l’Empire sont encore plus élevés puisque Mule occupe le devant de la scène, aux côtés des favoris des fans Bayta, Toran, Ebling et Magnifico Giganticus

tous été incroyablement impressionnés par l'adaptation ambitieuse, pleine d'action et imaginative que David et le reste de cette équipe créative et des acteurs talentueux ont donné vie à cette série de science-fiction premium dès le premier jour. Voir Foundation devenir un tel succès mondial a été plus qu'excitant, le public du monde entier continuant d'être captivé semaine après semaine par ce voyage dramatique et convaincant pour sauver l'humanité. Nous avons hâte que tout le monde découvre ce qui attend les personnages anciens et nouveaux dans la saison trois

16 nominations aux 29th Annual Critics Choice Awards

Ted Lasso

Truth Be Told

The Crowded Room

Du côté de, Apple vient de dévoiler que. David S. Goyer sera toujours aux commandes, et Skydance Television à la production. On retrouvera également Lee Pace et Jared Harris. Le showrunner et producteur exécutif David S. Goyer s’est d’ailleurs dit, avec Matt Cherniss -- qui précise avoirRappelons qu’au cours de la saison 2,. D’autant qu’une colonie de Mentalics aux capacités psioniques, menacait de modifier la psychohistoire. Pendant ce temps, la Fondation entrait dans une phase religieuse, promulguant l'Église de Seldon.Du côté des récompenses possibles, Apple est à nouveau bien placée pour lesParmi les nominations dans les principales catégories, on découvre. La cérémonie se déroulera le dimanche 14 janvier 2024 à Los Angeles.Globalement, The Morning Show est nommée dans 6 catégories, dont celui de la, ainsi que celui du meilleur second rôle pour Billy Crudup, Nicole Beharie et Karen Pittman. Parmi les autres séries et films d'Apple TV+, on notera les présences deet