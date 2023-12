Lionel Messi et Mark Wahlberg s’invitent pour Noël sur Apple TV+

Un footballeur de légende

La Coupe du Monde de Messi : Le Sacre d’une Légende

The Family Man

Ce documentaire endonnera un aperçu exclusif des-et octuple Ballon d'Or- à la Coupe du Monde de la FIFA et de sa victoire au Qatar, en 2022 avec l'équipe d'Argentine en finale contre la France.Le joueur évoquera, permettant de voir un regard intime et sans précédent sur sa quête de victoire en Coupe du Monde. Avec Messi, on pourra voir également, des entraîneurs, des adversaires, des fans et des commentateurs témoignant de son influence sur le monde du football mondial.est produit pour Apple, par Tim Pastore, Patrick Milling Smith, Brian Carmody et Matt Renner de SMUGGLER Entertainment, aux côtés de Jenna Millman et Juan Camilo Cruz, le tout en association avec Pegsa.Enfindans son village natal de cette banquière au bord du burnout mais qui trouvera l’âme sœur (son ex-crush de high school) qui est vétérinaire (décorateur d’intérieur, propriétaire de la pension de famille au choix, entraîneur de l’équipe de hockey) !Il interprète le rôle de Dan Morgan qui aime bien sa vie tranquille de banlieue en tant que mari dévoué, père de trois enfants et vendeur de voitures à succès. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire.Des décennies plus tôt, il était unchargé d’éliminer les menaces les plus meurtrières du monde. Lorsque des ennemis de son passé le retrouvent, Dan embarque sa femme, sa fille angoissée, son fils joueur professionnel et son adorable bébé de 10 mois dans leur mini-fourgonnette pour un road trip impromptu à travers le pays.