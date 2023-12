2023, une belle année pour Apple TV + avec Ted Lasso (Léo et Godzilla)

une audience en augmentation de 42%

. Avec 50 nouveaux programmes, Apple TV+ accuse une petite baisse de 10% par rapport à 2022 qui avait connu 56 inédits. Mais elle s'en tire plutôt bien, vu la grève historique qui a frappé Hollywood.. Le nombre total d'heures consommées aurait été deux fois plus élevé en 2023 qu'en 2022.Joli score également pouravec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon : il s'agit de la série la plus regardée avec une hausse d'audience de 20 % avec la troisième saison.Globalement, cette croissance aurait été enregistrée aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Allemagne, au Brésil, au Mexique, en Espagne, enet en Inde.Ces derniers temps,délaissant un peu ce côté trop sélect de ses débuts. Ainsi,ou encore, qui ont tous connus un succès remarqué.Du côté des salles obscures également, Apple s’est fait remarquer avecet, malgré des avis partagés entre les critiques et le public. Mais 2024 devrait être un bon cru, notamment grâce à un accord de distribution passé avec Sony. Ce dernier permettra de découvrir deux films au casting de choc :, ou encore