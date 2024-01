Quel film d’Apple a reçu un golden globe en 2024 ?

Un Golden Globe pour Lily Gladstone

. Le film avait reçu sept nominations -notamment pour Martin, Leonardo et Robert- et était en lice dans les catégories de meilleur film dramatique, de la meilleure musique et du meilleur scénario.Pour rappel, le film se situe dans les années 1920 en Oklahoma et relate une histoire vraie, celle des meurtres des membres de la nation Osage.Cette série de crimes est connue sous le nom de. Le film est d'ailleurs basé sur le livre de David GrannParmi les autres prix décernés,etrepart avec cinq prix. MaisIl reçoit le prix du meilleur film documentaire ou non-fiction spécial, meilleure réalisation pour un programme documentaire/non-fiction pour Davis Guggenheim, meilleur montage pour un programme de non-fiction pour Michael Harte, et enfin meilleure musique pour une série documentaire ou spéciale pour John Powell.. Il retrace son enfance -pas toujours évidente- jusqu'à sa célébrité avecet sa vie après un diagnostic précoce de maladie de Parkinson à 29 ansLe film est réalisé par Davis Guggenheim, il avait eu droit à une. Pour l’heure, on vous conseille de regarder cette interview de treize minutes, qui a été donnée à Variety (attention certains passages peuvent être un peu plus durs que les autres).Notons en fin que la saison 3 dea également reçu un prix (le).