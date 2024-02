L'app Webex est enfin dispo sur l'Apple TV !

En grand, c'est mieux !

audio et vidéo claire comme du cristal

Webex Cisco Télécharger

La taille de ce dernier permettra de voir davantage de participants -ce qui est plus convivial- surtout que l'application permet de gérer jusqu'à 25 personnes simultanément.Pour participer à une réunion depuis son salon (ou son lit si votre TV est dans la chambre), c'est tout simple : il faudra. Ensuite, il faudra connecter un iPhone ou un iPad à l' Apple TV 4K pour utiliser l'appareil sous iOS, comme microphone et caméra vidéo. L'application va proposer un aperçu de l'état de la vidéo et du microphone avant de rejoindre effectivement la réunion.est également disponible, et lapeut être utilisée pour naviguer dans les réunions et accéder aux commandes en cours de réunion telles que la caméra sur l'appareil iOS connecté. Pour Webex, il s'agit d'une grande avancée, les utilisateurs peuvent s'attendre à une qualité