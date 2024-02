Netflix ne veut plus verser de commission pour les abonnements via l'App Store

Une discrète modification

Quels pays concernés ?

certains pays devront ajouter un nouveau mode de paiement

Certains abonnés facturés via Apple dans plusieurs pays peuvent être invités à ajouter un nouveau mode de paiement s'ils souhaitent poursuivre leur abonnement. (Remarque : les cartes cadeaux Netflix ne permettent pas de réactiver ces comptes.)

En effet, dans le grand ménage de printemps qui s'annonce,. Ainsi, les abonnés devront bientôt ajouter un nouveau mode de paiement pour garder leurs comptes actifs, peut-on lire sur le site web officiel.Pour rappel, en 2018, Netflix avait arrêté de permettre à ses clients de s'abonner directement via l'App Store. La firme avait toutefoisMais cette tolérance -réminiscence du passé- va bientôt s'arrêter, et ce, pour une raison toute financière :Pour le moment, le site US indique juste que, sans préciser lesquels.Alors s'agit-il d'une simple traduction ou d'une annonce à venir ? la seconde hypothèse semble plus probable.