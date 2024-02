Les plateformes de streaming misent sur la culture geek !

A fond les geeks !

Le Neuromancien arrive sur AppleTV+

Neuromancien

incroyablement ravis d'apporter cette histoire emblématique à Apple TV+. Depuis que nous sommes devenus amis il y a près de 10 ans, nous avons cherché quelque chose pour faire équipe, donc cette collaboration marque un rêve devenu réalité. "Neuromancer" a inspiré une grande partie de la science-fiction qui l'a suivi et nous sommes impatients d'amener le public de la télévision dans le monde "cyberpunk" définitif de Gibson

Ainsi,. Dès demain, 1er mars, on pourra visionner les quatre films de la franchise, mais aussi, les trois films de la franchiseet profiter des aventures de Marty McFly et du Doc à travers les âges ou encore se faire peur du côté d’Amityville, et rugir de bonheur avecParallèlement, parmi les nombreuses autres nouveautés de ce mois de mars, on pourra retrouver ou découvrirde Denis Villeneuve,(la version avec Naomi Scott, Ella Balinska, Kristen Stewart et Elizabeth Banks)Le 5 mars, les otakus pourront se délecter devant. Le 15 mars,pourront le retrouver dans les deux films dédiés à Jack Reacher. Enfin, le 21 mars, on pourra découvrir(attention il s'agit du ret non de l'original de 1989 avec Patrick Swayze). Du côté des séries, ce seront notammentle 14 mars ou encore les quatre saisons deà la fin du mois, le 27.En effet, la firme a acquis les droits d’adaptation du roman de William Gibson :(ouen VO). Le livre sera transposé sous forme d’une nouvelle série, en 10 épisodes, créée par Graham Roland et JD Dillard et produite par Skydance Television, Anonymous Content et DreamCrew Entertainment.L’histoire qui nous est présentée est une dystopie, où dans un monde futuriste un hacker nommé Case est -avec sa partenaire Molly- plongé dans un réseau d'espionnage numérique et de crimes.À cette occasion, Graham Roland et JD Dillard se disent