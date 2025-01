Football : DAZN revoit sa copie avec des abonnements à 10 et 20 euros

Photo : Ligue1.fr

Un virage tarifaire pour calmer les mécontentements

Un piratage omniprésent

Une échéance décisive en décembre 2025

Dès février 2025, DAZN proposera donc un abonnement sans engagement à 10 euros par mois pour les moins de 26 ans, une offre pensée pour séduire les plus jeunes amateurs de football.(contre 29,99 euros initialement). Une promotion spéciale, le « Pass mi-saison » à 69 euros pour suivre la seconde moitié du championnat, est également disponible jusqu’au 3 février. L’objectif est clair : rendre l’accès à la Ligue 1 plus abordable après les critiques sur des prix jugés excessifs au lancement.En réponse aux reproches sur une couverture jugée légère, DAZN a mis les bouchées doubles.. En plus, un « Multizone » (l’équivalent d’un multiplex) permet de suivre plusieurs rencontres en simultané le dimanche après-midi.. Le premier, diffusé le dimanche, est disponible gratuitement sur l’application officielle et YouTube. Le second, Dans la Zone, un talk-show décalé diffusé en clair chaque lundi soir, sera animé par Ambre Godillon et Walid Acherchour. Ce programme mêlera actualité sportive et pop culture, avec des invités comme l’humoriste Nordine Ganso.Malgré ces ajustements, DAZN pourrait avoir du mal à contenir le piratage, un phénomène endémique en France. Selon Brice Daumin, directeur de DAZN France,. Ce constat contraste avec des pays comme l’Italie, où des mesures plus strictes permettent de bloquer jusqu’à 18 000 flux illégaux par week-end, contre 350 en France . DAZN continue de plaider pour des actions plus strictes et surtout plus rapides des autorités.L’avenir de DAZN dans la Ligue 1 se joue sur les prochains mois. Avec une clause de sortie fixée pour décembre 2025,. Pour cela, DAZN doit atteindre 1,5 million d’abonnés, un objectif franchement ambitieux alors que son parc actuel est estimé autour de 500 000.Entre baisses de prix, enrichissement des contenus et combat contre le piratage,