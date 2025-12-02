Stranger Things saison 5 : ce numéro de téléphone de la police de Hawkins fonctionne vraiment
Par Vincent Lautier - Publié le
Netflix pousse le marketing immersif encore plus loin avec la saison 5 de Stranger Things. Un numéro de téléphone visible sur une affiche de personne disparue dans le premier épisode permet d'appeler le département de police de Hawkins... et ça fonctionne réellement.
Un easter egg qui brise le quatrième mur
La saison 5 de Stranger Things a débarqué sur Netflix les 26 et 27 novembre 2025, avec un tel succès que la plateforme a temporairement planté sous l'affluence. Dès le premier épisode, intitulé
The Crawl, les spectateurs les plus attentifs ont repéré un détail intrigant : une affiche
Adolescente disparueplacardée dans le lycée de Hawkins, recherchant Jane Hopper (Eleven). L'affiche comporte un numéro de téléphone, le 765-303-2020, et contrairement aux habituels numéros fictifs en
555utilisés dans les productions américaines, celui-ci est parfaitement fonctionnel.
Quand Entertainment Weekly a composé ce numéro par curiosité, surprise : un répondeur automatique s'est déclenché. Le message émane du département de police de Hawkins et fait référence au séisme de magnitude 7,4 qui a frappé la ville fictive. L'indicatif 765 correspond d'ailleurs à celui de l'Indiana, l'État où se situe Hawkins dans la série.
Un message vocal qui plonge dans l'intrigue
Le répondeur délivre un message immersif qui ancre directement les fans dans l'univers de la série. La voix annonce :
Merci d'avoir contacté le département de police de Hawkins. En raison du récent tremblement de terre de magnitude 7,4, la ville est actuellement en confinement pour assurer la sécurité des résidents.Le message poursuit en expliquant que la Force d'Intervention d'Urgence travaille en collaboration avec la police pour retrouver les personnes disparues, avec Jane Hopper comme priorité absolue.
L'affiche précise que la jeune fille a été vue pour la dernière fois le 13 juin 1986, près du lycée de Hawkins, portant une veste à capuche. Une récompense de 3 000 dollars est même promise pour toute information permettant de la localiser. Ce niveau de détail montre à quel point Netflix soigne son marketing.
Une tradition bien rodée depuis la saison 3
Ce n'est pas la première fois que les créateurs de Stranger Things glissent de vrais numéros de téléphone dans la série. Dans la saison 3, le numéro de Murray Bauman (618-625-8313) renvoyait vers un message hilarant du personnage. Pour la saison 4, c'est le numéro de la camionnette
Surfer Boy Pizza(805-457-4992) qui permettait d'entendre Argyle donner des conseils sur les commandes de pizza. Cette stratégie de marketing immersif génère systématiquement un buzz organique sur les réseaux sociaux, les fans partageant leurs découvertes et renforçant l'engagement autour de la série.
On en dit quoi ?
Netflix maîtrise l'art du marketing viral avec ces petites trouvailles qui récompensent les spectateurs attentifs. En brouillant la frontière entre fiction et réalité, la plateforme crée une expérience enrichie qui dépasse le simple visionnage. Reste que pour profiter de cet easter egg depuis la France, c'est hélas un peu plus délicat !