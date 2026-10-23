Elon Musk investit 1 milliard dans Skydance, le groupe des Ellison
Par Vincent Lautier - Publié le
Elon Musk a pris une participation dans Skydance, le groupe de David Ellison qui a avalé Warner Bros. Discovery pour 110 milliards de dollars début octobre. Cet argent frais tombe bien, la nouvelle maison de HBO et CBS croule sous la dette. Et ce geste a un air de déjà vu : en 2022, Larry Ellison, le père, avait aidé Musk à racheter Twitter avec un chèque du même calibre.
L'information a fuité cette semaine dans la presse américaine : Elon Musk a investi environ 1 milliard de dollars dans Skydance, la nouvelle entité née le 6 octobre de la fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery. Ni la forme de la participation, ni le prix payé, ni même la date exacte du versement n'ont filtré. Aucun des deux camps n'a commenté. On sait quand même que l'opération s'est faite en parallèle d'autres apports en capital, dont celui de Laurene Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, qui siège au conseil d'administration du groupe.
Skydance a surtout besoin d'argent frais. Le rachat de Warner à 110 milliards laisse le groupe avec une dette d'environ 80 milliards de dollars, un niveau qui a obligé Larry Ellison à garantir personnellement 40 milliards de financement sur sa fortune pendant que la direction promettait 6 milliards d'économies sur trois ans. Le marché, lui, fait clairement la gueule. L'action a perdu presque un quart de sa valeur en un mois, et un milliard de plus au capital ne suffira pas à inverser la tendance, même si personne chez Skydance ne va cracher dessus.
Les deux hommes ne se découvrent pas. Larry Ellison est entré au conseil d'administration de Tesla en 2018, à l'invitation de Musk, puis il a mis 1 milliard de dollars dans le rachat de Twitter en 2022. Quatre ans plus tard, l'argent repart dans l'autre sens, vers l'entreprise du fils. La coïncidence amuse beaucoup la presse US, d'autant que HBO, passé sous le contrôle de Skydance, distribue en ce moment un documentaire d'Alex Gibney plutôt à charge contre Musk. La question des conflits d'intérêts est déjà sur la table.
On savait les Ellison proches de Musk, on découvre que l'argent circule dans les deux sens, et après tout chacun ses amis. Ce qui gêne un peu plus, c'est la concentration. CNN, HBO, CBS et Paramount+ appartiennent maintenant à une famille dont le fils dirige le groupe, dont le père garantit la dette, et dont l'ami le plus riche vient d'entrer au capital tout en étant le sujet d'un documentaire maison. Le divertissement américain ressemble de plus en plus à un dîner de famille, et quelque chose nous dit que ce milliard ne sera pas le dernier à circuler entre ces deux-là.
Un chèque discret
L'information a fuité cette semaine dans la presse américaine : Elon Musk a investi environ 1 milliard de dollars dans Skydance, la nouvelle entité née le 6 octobre de la fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery. Ni la forme de la participation, ni le prix payé, ni même la date exacte du versement n'ont filtré. Aucun des deux camps n'a commenté. On sait quand même que l'opération s'est faite en parallèle d'autres apports en capital, dont celui de Laurene Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, qui siège au conseil d'administration du groupe.
80 milliards de dette
Skydance a surtout besoin d'argent frais. Le rachat de Warner à 110 milliards laisse le groupe avec une dette d'environ 80 milliards de dollars, un niveau qui a obligé Larry Ellison à garantir personnellement 40 milliards de financement sur sa fortune pendant que la direction promettait 6 milliards d'économies sur trois ans. Le marché, lui, fait clairement la gueule. L'action a perdu presque un quart de sa valeur en un mois, et un milliard de plus au capital ne suffira pas à inverser la tendance, même si personne chez Skydance ne va cracher dessus.
Les Ellison et Musk
Les deux hommes ne se découvrent pas. Larry Ellison est entré au conseil d'administration de Tesla en 2018, à l'invitation de Musk, puis il a mis 1 milliard de dollars dans le rachat de Twitter en 2022. Quatre ans plus tard, l'argent repart dans l'autre sens, vers l'entreprise du fils. La coïncidence amuse beaucoup la presse US, d'autant que HBO, passé sous le contrôle de Skydance, distribue en ce moment un documentaire d'Alex Gibney plutôt à charge contre Musk. La question des conflits d'intérêts est déjà sur la table.
On en dit quoi ?
On savait les Ellison proches de Musk, on découvre que l'argent circule dans les deux sens, et après tout chacun ses amis. Ce qui gêne un peu plus, c'est la concentration. CNN, HBO, CBS et Paramount+ appartiennent maintenant à une famille dont le fils dirige le groupe, dont le père garantit la dette, et dont l'ami le plus riche vient d'entrer au capital tout en étant le sujet d'un documentaire maison. Le divertissement américain ressemble de plus en plus à un dîner de famille, et quelque chose nous dit que ce milliard ne sera pas le dernier à circuler entre ces deux-là.