Elon Musk investit 1 milliard dans Skydance, le groupe des Ellison

On en dit quoi ?



On savait les Ellison proches de Musk, on découvre que l'argent circule dans les deux sens, et après tout chacun ses amis. Ce qui gêne un peu plus, c'est la concentration. CNN, HBO, CBS et Paramount+ appartiennent maintenant à une famille dont le fils dirige le groupe, dont le père garantit la dette, et dont l'ami le plus riche vient d'entrer au capital tout en étant le sujet d'un documentaire maison. Le divertissement américain ressemble de plus en plus à un dîner de famille, et quelque chose nous dit que ce milliard ne sera pas le dernier à circuler entre ces deux-là.