Galaxy Watch : et si Samsung sautait carrément l'année 2027 ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung sort une nouvelle Galaxy Watch tous les ans depuis 2018. Cette belle mécanique pourrait s'arrêter en 2027 : d'après la presse coréenne, le constructeur réfléchirait à passer ses montres sur un cycle de deux ans, le temps de remettre ses comptes en ordre. La Watch 9 resterait donc le haut du panier jusqu'en 2028, et rien n'est encore officiel.
L'information vient de Corée du Sud et a été relayée ce week-end par Android Authority. Samsung envisagerait de ne lancer aucune Galaxy Watch en 2027, une première depuis que la gamme porte ce nom. La Galaxy Watch 9 et la Watch Ultra 2, arrivées en août dernier, resteraient au catalogue deux années pleines, et il faudrait patienter jusqu'en 2028 pour voir une éventuelle Watch 10. Le groupe n'a rien confirmé. Rien démenti non plus. Il ne s'agirait pour le moment que d'une réflexion interne, pas d'une décision actée.
Derrière ce scénario, il y a surtout des chiffres qui font mal. La division mobile de Samsung aurait aligné deux trimestres consécutifs de pertes opérationnelles, plombée par la flambée des prix de la mémoire et des processeurs qui rogne ses marges sur à peu près toute la gamme. La Watch 9, vendue une trentaine d'euros plus cher que la génération précédente, n'aurait pas non plus atteint ses objectifs de vente. Et comme chaque nouveau modèle coûte cher en développement et en marketing pour des évolutions que la plupart des acheteurs remarquent à peine, sauter un millésime permettrait de souffler un peu financièrement.
L'année 2027 ne serait pas vide pour autant. Samsung préparerait un nouveau bracelet Galaxy Fit, bien moins coûteux à produire qu'une montre, et la bague Galaxy Ring 2 arriverait de son côté en début d'année. Les Watch 9 et Ultra 2 continueraient à recevoir des mises à jour et de nouvelles fonctions santé, histoire de rester dans la course face à la concurrence. Apple espace d'ailleurs déjà les vraies évolutions de son Apple Watch Ultra, qui se contente parfois d'un simple coloris inédit entre deux générations.
Si la rumeur se confirme, ce ne sera pas forcément une bêtise. Les montres connectées évoluent peu d'une année sur l'autre, et la plupart d'entre vous gardent la leur trois ou quatre ans avant d'en changer. Un vrai bond tous les deux ans vaudra mieux que des petites retouches annuelles facturées toujours plus cher. Mais pour une marque qui se présente en rivale directe de l'Apple Watch, admettre qu'on n'a pas de quoi sortir du neuf chaque année, c'est quand même un gros aveu.
Si les montres connectées de Samsung vous intéressent, jetez un œil à cet article sur la Galaxy Ring qui dépiste enfin l'apnée du sommeil, et installez notre application Android pour ne rien rater.
Une année blanche en 2027 ?
L'information vient de Corée du Sud et a été relayée ce week-end par Android Authority. Samsung envisagerait de ne lancer aucune Galaxy Watch en 2027, une première depuis que la gamme porte ce nom. La Galaxy Watch 9 et la Watch Ultra 2, arrivées en août dernier, resteraient au catalogue deux années pleines, et il faudrait patienter jusqu'en 2028 pour voir une éventuelle Watch 10. Le groupe n'a rien confirmé. Rien démenti non plus. Il ne s'agirait pour le moment que d'une réflexion interne, pas d'une décision actée.
La faute aux comptes
Derrière ce scénario, il y a surtout des chiffres qui font mal. La division mobile de Samsung aurait aligné deux trimestres consécutifs de pertes opérationnelles, plombée par la flambée des prix de la mémoire et des processeurs qui rogne ses marges sur à peu près toute la gamme. La Watch 9, vendue une trentaine d'euros plus cher que la génération précédente, n'aurait pas non plus atteint ses objectifs de vente. Et comme chaque nouveau modèle coûte cher en développement et en marketing pour des évolutions que la plupart des acheteurs remarquent à peine, sauter un millésime permettrait de souffler un peu financièrement.
Un bracelet pour patienter
L'année 2027 ne serait pas vide pour autant. Samsung préparerait un nouveau bracelet Galaxy Fit, bien moins coûteux à produire qu'une montre, et la bague Galaxy Ring 2 arriverait de son côté en début d'année. Les Watch 9 et Ultra 2 continueraient à recevoir des mises à jour et de nouvelles fonctions santé, histoire de rester dans la course face à la concurrence. Apple espace d'ailleurs déjà les vraies évolutions de son Apple Watch Ultra, qui se contente parfois d'un simple coloris inédit entre deux générations.
On en dit quoi ?
Si la rumeur se confirme, ce ne sera pas forcément une bêtise. Les montres connectées évoluent peu d'une année sur l'autre, et la plupart d'entre vous gardent la leur trois ou quatre ans avant d'en changer. Un vrai bond tous les deux ans vaudra mieux que des petites retouches annuelles facturées toujours plus cher. Mais pour une marque qui se présente en rivale directe de l'Apple Watch, admettre qu'on n'a pas de quoi sortir du neuf chaque année, c'est quand même un gros aveu.
Si les montres connectées de Samsung vous intéressent, jetez un œil à cet article sur la Galaxy Ring qui dépiste enfin l'apnée du sommeil, et installez notre application Android pour ne rien rater.