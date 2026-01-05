Starlink active l'internet gratuit au Venezuela après l'arrestation de Maduro
Publié le
Après l'arrestation de Nicolás Maduro par les forces américaines, Elon Musk a décidé d'activer gratuitement Starlink au Venezuela jusqu'au 3 février. Une décision politique qui montre le rôle géopolitique croissant de l'infrastructure satellitaire privée.
Hier, dimanche 4 janvier, quelques heures après l'arrestation du président vénézuélien et de son épouse Cilia Flores lors d'une opération militaire américaine à Caracas, Starlink a annoncé l'activation de son service internet haut débit gratuit pour tous les Vénézuéliens. La société ajoute automatiquement des crédits sur les comptes actifs et réactive ceux qui étaient suspendus, permettant une reconnexion immédiate.
Elon Musk a accompagné cette annonce d'un message laconique sur X :
Le Venezuela a un long historique de censure et de coupures internet orchestrées par les gouvernements de Hugo Chávez et Nicolás Maduro, en particulier lors des périodes de troubles politiques. Le régime a régulièrement bloqué Facebook, YouTube et Instagram, ce qui affectait le journalisme indépendant, le discours public et la liberté d'expression.
Selon la carte de disponibilité de Starlink, le Venezuela était marqué comme
L'activation gratuite de Starlink au Venezuela s'inscrit dans une stratégie plus large de déploiement dans les zones de crise. Le service satellite avait déjà été activé en Ukraine en 2022 pour remplacer les réseaux détruits par l'invasion russe, et est devenu un outil critique pour les communications civiles et militaires. Starlink permet de fournir internet par des entreprises non étatiques dans les régimes autoritaires. Il est très probable que Starlink devienne disponible gratuitement partout où les États-Unis sont impliqués. Avec plus de 115 pays couverts et la plus grande constellation de satellites en orbite basse au monde, la société d'Elon Musk dispose d'une capacité d'intervention rapide que les infrastructures terrestres classiques ne peuvent égaler. Amazon développe Project Leo pour concurrencer ce monopole, mais la constellation est toujours en construction, tout comme le projet européen porté entre autres par Eutelsat.
Starlink est en train de devenir un outil diplomatique autant qu'une infrastructure commerciale. L'activation instantanée au Venezuela montre qu'Elon Musk peut littéralement
Une activation en pleine crise politique
En soutien au peuple vénézuélien. L'opération militaire américaine a provoqué des coupures d'électricité et d'internet dans plusieurs zones du pays, et a perturbé les communications quotidiennes, les entreprises et l'accès à l'information. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Maduro et son épouse ont été transférés à New York pour répondre d'accusations de narcoterrorisme, importation de cocaïne et infractions liées aux armes.
Un historique de censure internet qui justifie ce déploiement
bientôt disponible, ce qui signifie que le service n'y était pas officiellement lancé, bien que certains utilisateurs aient déjà été actifs via des connexions depuis les pays voisins. Cette activation massive et gratuite est donc une première, tant par son ampleur que par son timing politique évident.
Starlink, nouvel acteur géopolitique des zones de conflit
On en dit quoi ?
éteindrel'accès internet d'un pays entier, même s'il échange très certainement avec Donald Trump sur ces questions. Dans tous les cas on ne peut pas nier que contourner la censure d'un régime autoritaire semble louable, même si confier ce pouvoir à une entreprise privée dirigée par un seul homme crée une dépendance potentiellement complexe à gérer sur le moyen et long terme. On a par exemple vu en Ukraine que Starlink pouvait aussi limiter l'usage militaire de son réseau selon les décisions unilatérales de son dirigeant. Le Venezuela devient de fait un nouveau cas où l'infrastructure internet stratégique échappe au contrôle des États pour dépendre d'une société américaine, mais cette situation va aussi avec la volonté des USA de regagner une influence en Amérique du Sud, pour contrer la Chine qui y est de plus en plus présente. Quel regard portez-vous sur ces activations de Starlink sur des zones de conflits ?