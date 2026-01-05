Starlink active l'internet gratuit au Venezuela après l'arrestation de Maduro

On en dit quoi ?



Starlink est en train de devenir un outil diplomatique autant qu'une infrastructure commerciale. L'activation instantanée au Venezuela montre qu'Elon Musk peut littéralement allumer ou éteindre l'accès internet d'un pays entier, même s'il échange très certainement avec Donald Trump sur ces questions. Dans tous les cas on ne peut pas nier que contourner la censure d'un régime autoritaire semble louable, même si confier ce pouvoir à une entreprise privée dirigée par un seul homme crée une dépendance potentiellement complexe à gérer sur le moyen et long terme. On a par exemple vu en Ukraine que Starlink pouvait aussi limiter l'usage militaire de son réseau selon les décisions unilatérales de son dirigeant. Le Venezuela devient de fait un nouveau cas où l'infrastructure internet stratégique échappe au contrôle des États pour dépendre d'une société américaine, mais cette situation va aussi avec la volonté des USA de regagner une influence en Amérique du Sud, pour contrer la Chine qui y est de plus en plus présente. Quel regard portez-vous sur ces activations de Starlink sur des zones de conflits ?