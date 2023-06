Pour le co-fondateur d'Oculus, l'Apple Vision Pro va révolutionner la Réalité Virtuelle

Une batterie externe ? la seule solution viable !

pour être clair, c'est la bonne manière de voir les choses

déjà pour chez Oculus. Malheureusement, c'était une bataille que j'ai perdue au cours de mes dernières années. Et ils ont tout fait pour utiliser des batteries internes, tout en intégrant le maximum de composants à l'intérieur du casque

Quel impact pour Vision Pro dans le développement de la réalité virtuelle ?

Je pense que si Apple avait essayé de commencer par le bas de la gamme du marché, cela aurait été une erreur. Ils adoptent l'approche exacte que j'avais toujours voulu qu'Apple adopte et vraiment l'approche qu'Oculus avait adoptée dans les premières années.

Quand Apple a présenté le Vision Pro, j'ai retweeté mon propre post de 2015, où j'ai dit qu'avant que la réalité virtuelle puisse devenir quelque chose que tout le monde peut se permettre, elle doit devenir quelque chose que tout le monde veut, et je pense que c'est l'approche adoptée par Apple.

Une batterie externe de 2 heures seulement ?

Premier point d'intérêt : l'autonomie.Pour lui et, avant de rappeler qu'il état(les oreilles de Jony Ive sifflent à Buckingham Palace) et plus élégant, mais qu'il ne vaille pas le poids supplémentaire en portant un casque.Autre lettre de compliments dans la banette !Cela permet de rendre la catégorie plus attractive mais aussi de booster la recherche pour présenter -dans un second temps-Notons que Palmer Luckey en profite pour régler quelques comptes avec Meta qui a racheté Oculus, pour mettre l'accent sur les plateformes de réalité virtuelle.A priori, le casque aurait bien, d’un côté, un connecteur magnétique propriétaire et de l’autre, un port USB-C pour recharger et pour brancher le casque au secteur ou à une batterie externe, dont(dixit Apple). Mais la présentation à la keynote n'a pas laissé passer beaucoup de détails sur ce point.Quoiqu'il en soit, l'aventure ne se limite pas à 120 minutes. En effet, dans une utilisation bureautique ou depuis son canapé,Cependant, il y aura probablement des situations où il est nécessaire de bouger et donc de se reposer sur une batterie externe. Mais, il semble que l'on puisse disposer de plusieurs batteries interchangeables.et s'interroge sur le second port à l'arrière de la batterie.