Apple va-t-elle trop loin dans la censure pour "protéger" ses produits ?

Apple censure une vidéo de 2019 !

iHead

Super Connected

un coup d'œil humoristique sur la façon dont les services numériques s'intègrent dans notre musique et nos vies en y insérant des publicités

la publicité parodie "A Commercial Break" (avec Stephen Fry) semble avoir touché une sorte de nerf numérique et soutient le point même d'Arnold avec son album : les entreprises technologiques et les services de streaming n'ont pas le sens de l'humour

Apple Va-t-elle trop loin ?

A Commercial Break

une véritable publicité, mais un intermède satirique, conçu comme un « entracte » de légèreté humoristique pour briser l'album

une société de technologie qui développe un appareil portable contrôlant l'esprit appelé "iHead »

C’est le douloureux constat que vient de faire Tim Arnold, un auteur-compositeur-interprète britannique. Ce dernier avait proposé un clip mettant en scène son compatriote et célèbre acteur Stephen Fry dans unevantant les mérites d’un casque de réalité augmentée dénomméAlors on peut se poser des questions sur le danger de cette vidéo de 2019, qui n'était rien de plus qu’une blague,Dans une lettre ouverte, le musicien exprime ses regrets face au retrait de son clip et de l'album;. Impossible pour Tim Arnold (question de principe et tout et tout...). Le morceau en questionn'est pas, selon lui,. La vidéo se veut surtout lad’, tels que Gary Kemp (auteur-compositeur, acteur, Spandau Ballet), Graeme Clark (Wet Wet Wet) ou encore Ricky Wilson (auteur-compositeur-interprète, Kaiser Chiefs).On le sait,, qui se montre impitoyable dès qu'une entreprise ose utiliser le moindre fruit croqué -ou pas- en guise de logo.. Aussi, n'a-t-elle pas hésité à déposer de nombreux brevets rien que pour l'agencement des tables dans les Apple Store, les pots de plantes ou ses boîtes pour réchauffer les pizzas. Récemment elle a même entendu bloquer le dépôt d'une marque en Suisse, impliquant une pomme !!