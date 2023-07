Une mystérieuse division pour développer l’Apple Vision Pro et d’autres projets ARVR

Une division secrète !

Vision Products Group

De nouveaux projets ARVR en développement

Cette dernière afficherait un. D’ores et déjà, il s’agirait plutôt d’une division entièrement dédiée / autonome et non d’une division transversale s’appuyant sur le travail de plusieurs départements distincts.En effet, en règle générale, pour développer un produit, Apple fait collaborer de nombreux employés relevant de plusieurs domaines de compétences, et de différents départements -aussi bien software que hardware.Pour autant, la firme a adopté une ligne très différente pour son casque ARVR. Mark Gurman avait déjà dévoilé un premier aperçu de cette division il y a plusieurs mois, mais revient sur le sujet dans une autre partie de sa très longue dernière. Développée via le groupe de travail géré par Mike Rockwell à partir de 2015, l'équipe a depuis été rebaptiséeAinsi,: logiciel, ingénierie matérielle, stratégie, contenu, développement d'applications et gestion de projet… Outre son autarcie, le groupe limite ses interactions avec le reste des employés, et conserve la majeure partie de son travail au sein de sa structure.Après la présentation du Vision Pro, on pouvait penser que. Cependant, le pluriel du nom (projects) semble indiquer que cela ne se produira pas avant un certain temps. Le groupe pourrait ainsi continuer à vivre sa vie en parallèle, développant d’autres modèles de casques moins chers -à commencer par les Apple Glasses, la version light et low-cost du Vision Pro.Mark Gurman pense également que! En outre, Apple pourrait aussi attendre que legrossisse un peu plus avant de fusionner avec les autres.