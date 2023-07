La réalité mixte : un pari incertain pour Meta

Clap de fin pour le Meta Quest Pro ?

Des lunettes AR moins évoluées que prévu

Le casque na pas encore fêté son premier anniversaire qu'il pourrait déjà être en fin de vie. Selon le journaliste Wayne Ma de The Information , la firme devrait arrêter les frais et cesser de produire le casque dès que son stock de pièces sera écoulé.Pour rappel, le Meta Quest Pro présenté en octobre dernier avait refroidi les ardeurs des amateurs par un tarif fixé à 1799 euros, une autonomie assez limitée et de capacités décevantes en réalité mixte. La baisse de tarif substantielle consentie en mars 2023 (de 1799 à 1199 euros) n'aura pas suffit à relancer l'intérêt et, dont la sortie est prévue pour cet automne au prix nettement plus accessible de 569,99 euros.Toujours selon les mêmes sources, les futures lunettes AR(LCoS), une technologie offrant une luminosité bien inférieure. Ce point est pourtant très important pour afficher des objets en réalité augmentée, particulièrement avec des lunettes qui ne peuvent pas plonger le regard de l'utilisateur dans la pénombre.De même, le champ de vision serait également revu à la baisse, passant de 70 à 50° (comme l'HoloLens de Microsoft et le Magic Leap One). Enfin, Meta aurait également dû faire une croix sur le LiDAR de la bête. Rappelons que, et que Meta a donc encore un peu de temps pour peaufiner son produit avant d elle présentée au grand public.