Le Meta Quest 3 bientôt disponible ?

Le Meta Quest 3 en approche

Un tarif fixé à 569,99€

Le prochain casque de Meta a fait une apparition au sein des dossiers de la Federal Communications Commission (FCC) américaine. Cette publication signifie généralement que, peut-être à l'occasion de la conférence Connect de la firme en septembre prochain.Pour rappel, le Quest 3 est un nouveau modèle embarquant trois nouveaux capteurs bien visibles en façade, des écrans avec une meilleure définition, l'ajustement simplifié de l'écart des lentilles via une molette, une nouvelle puce Qualcomm Snapdragon XR promettant de(un point important en VR afin d'éviter la nausée), et un format nettement plus compact que le Quest 2 ce qui devrait améliorer le confort.A l'image du Quest Pro, l(en monochrome sur le Quest 2) et dans une meilleure définition, avec la possibilité d'afficher des éléments en réalité augmenté, qui viendront donc se surpasser à l'environnement réel.qui permettront un contrôle précis en jeu et dans les diverses expériences proposées au catalogue., soit une nette augmentation par rapport au Quest 2 lancé à 349,99 euros (avant une hausse puis une baisse des prix ).