Mise à jour des Meta Quest 2 et Quest Pro : découvrez les améliorations

Un suivi des mains amélioré

Des mises à jour pendant la recharge

Contrairement au Vision Pro d'Apple, les Meta Quest 2 et Quest Pro sont livrés avec des contrôleurs, souvent beaucoup plus précis pour les jeux exigeants, mais ils prennent également en charge le suivi des mains depuis quelques versions. Cette nouvelle mise à jour v56 s'accompagne deCette nouvelle mouture apporteDes améliorations supplémentaires ont également été apportées afin d'offrir une meilleure réactivité dans les jeux nécessitant des mouvements rapides. Meta ajoute que l'optimisation sera encore plus importante sur le Quest 3 dont la sortie est prévue avant la fin de l'année., comme la refonte de la diffusion en direct sur Facebook, une simplification des appels avec une fenêtre de chat qui apparait automatiquement, l'ajout de sous-titres pour Meta Quest TV, Eplore et le Store, la personnalisation des boutons des contrôleurs, le local dimming au sein du système pour le Quest Pro (en bêta), et la possibilité de mettre automatiquement à jour le système et les applications lorsque le casque est en charge.Ce dernier point est intéressant puisqu'il permettra. La mise à jour est en cours de déploiement et devrait être rapidement disponible pour tous les utilisateurs.