Quelles nouveautés dans la dernière bêta de visionOS ?

Quelles nouveautés dans la beta 5 de visionOS ?

Un lancement des plus complexes

. Il proposera des applications iPhone et iPad qui peuvent fonctionner sur le Vision Pro.Par défaut,, partageant les mêmes frameworks. Si une application nécessite une fonctionnalité qui n'est pas disponible sur le Vision Pro, la plateforme App Store Connect informera le développeur de cette incompatibilité et de la nécessité d'une mise à jour avant d'être mise à la disposition des utilisateurs.Pour apporter des modifications, les développeurs pourront utiliserpour tester la ou les fonctionnalités en question. D'autres tests pourront également être effectués via l'un des laboratoires de développement d'Apple.A priori, elle prévoirait même d'assurer l'assemblage finale du casque en magasin, en ajoutant le bandeau supérieur à la bonne taille (pour limiter les problèmes de poids ), la jupe et -le cas échéants- les lentilles de prescription en option., tandis que d'autres magasins ne recevront qu'une ou deux unités (peut-être seulement à des fins de démonstration). Enfin, concernant la date exacte de sortie, l'ensemble de ces procédures laisse plutôt penser qu'Apple ne sera pas totalement opérationnelle pour janvier....A priori, les bancs de l'école de la Pomme seraient restés plutôt vides cet été. Pour rappel, Apple a prévu un kit de développement pour l'Apple Vision Pro, mais là encore les conditions pour l'avoir ne sont pas évidentes : il faut s'inscrire dans le cadre de pré-enregistrements pour pouvoir tester un exemplaire physique. En outre un seul exemplaire sera prêté par équipe de devs, et ce, pour ajuster la taille de sa sangle.