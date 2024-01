Comme Netflix, Youtube et Spotify boudent aussi le Vision Pro

Le vision Pro trop cher pour développer des apps ?

En effet, d'après, YouTube a déclaré que non seulement il ne développerait, mais qu'en plus, il ne permettrait pas non plus à l'application YouTube pour iPad de tourner sur le nouveau fleuron d'Apple.De son côté,, n'ayant aucune intention de rendre son app iPadOS disponible via l'App Store Vision Pro. En revanche, les deux plateformes seront accessibles via Safari, tout comme Netflix Compte tenu de la relation controversée entre Cupertino et Spotify , cette situation n’est pas très surprenante. En revanche pour YouTube (qui est quand même la propriété d’Alphabet), la décision paraît plus délicate.De nombreuses entreprises peuvent également adopter une approche similaire. Au vu du prix de l’appareil, beaucoup s’attendent à ce qu'Apple n’en vende pas beaucoup, surtout par rapport à l'iPhone ou à l'iPad.Mais cette attitude signifient aussi queet trouver l'expérience utilisateur amoindrie, par rapport aux applications de divertissement conçues spécifiquement pour Vision Pro (comme Disney+, qui lui joue la carte d’une collaboration à 200%).