Vision Pro : un kit de développement déguisé en produit grand public ?

Vision Pro : un kit de développement déguisé ?

Un pari sur l'avenir

Le fameux DTK d'Apple, un cousin du Vision Pro ?

ordinateur spatial

early adopters

réel

Dans quelques heures, les Apple Store aux US vont lancer les précommandes d'un tout nouveau produit. Un jour à marquer d'une pierre blanche tant il est rare qu'une nouvelle catégorie fasse son apparition au sein du catalogue de Cupertino.. En effet, et dans un premier temps, son tarif de 3 499 dollars hors taxes le destine de fait à une petite niche d'utilisateurs, ce qui arrange Apple puisque les stocks ne semblent pas énormes (les rumeurs évoquent 80 000 unités).Avec un public si restreint, il semble compliqué de demander aux éditeurs de faire des efforts afin de proposer de nombreux programmes et expériences, avec un coût de développement certain, alors qu'il est quasiment établi que. Si certaines firmes d'importance, comme Disney, ont répondu à l'appel, d'autres comme Netflix, YouTube ou encore Spotify n'ont d'ailleurs pas pris le train en marche.Apple a pour habitude de proposer des kits de développement en amont (comme le Mac mini Developper Transition Kit -aka DTK- lors de l'annonce de la transition vers les puces Apple Silicon) afin de permettre aux développeurs de prendre en main la machine et de proposer leurs programmes lorsque le produit fini est commercialisé., avec l'obligation de s'appuyer sur un kit de développement logiciel, sans le matériel associé, pour élaborer leurs programmes afin d'accompagner la sortie du casque.Évidemment,(ne parlez pas de VR, ni d'AR, ni même de réalité mixte sous peine de vexer Cupertino). Cette V1 semble toutefois disposer d' un minimum de contenu pour occuper les quelquesprêts à dépenser la somme demandée pour profiter dès le premier jour de ce qui pourrait représenter, en partie, et si le succès est au rendez-vous sur le long terme, le futur de la firme.Cela semble toutefois un peu juste pour utiliser quotidiennement et pendant plusieurs heures le périphérique sur le long terme (un problème fréquent sur le marché des casques VR).Un produit commercialisé pour le grand public, ce qui le rend plus, à même de faire monter le buzz, l'attente et le désir du consommateur, tout en permettant aux développeurs (le tarif, élevé pour le grand public, devient plus acceptable envisagé comme un outil professionnel) de miser sur la réussite d'Apple et de préparer l'arrivée d'un modèle plus accessible.