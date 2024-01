Vision Pro : M2, 16 Go, 100Hz et un mode AirPlay pour un usage moins égoïste

Une puce M2 complète et 16 Go de RAM

le premier ordinateur spatial

AirPlay pour se sentir moins seul

Avec l'ouverture des précommandes,. Le casque d'Apple, ouselon la firme, embarque donc(heureusement pour le tarif).Les dalles micro-OLED proposent 23 millions de pixels (soit plus qu'un écran 4K pour chaque œil), une couverture à 92% de l'espace colorimétrique DCI-P3, et(avec des paliers à 90 et 96 Hz) afin d'offrir un affichage le plus fluide possible, quel que soit le taux de rafraîchissement des contenus. La fluidité constante de l'affichage est un point important car cela permet d'éviter les saccades, mais surtout la cinétose (l'équivalent du mal des transports pour les casques VR). Pour la connectivité,(pas de 6E, ni de 7, dommage), avec pas moins de 12 caméras (2 principales, 6 pour le suivi des mains et du corps, et 4 pour le suivi des yeux de l'utilisateur, servant également pour Optic ID), un LiDAR, des capteurs d'inertie, un capteur de scintillement et un capteur de lumière. L'audio n'est pas en reste avec six microphones et des haut-parleurs intégrés compatibles avec audio spatial. L'usage d'AirPods Pro 2 USB-C offrira en sus une latence réduite et le support de l'audio sans perte.En sus de pouvoir servir d'écran virtuel pour votre Mac Cela permettra donc de suivre sur un écran (plus ou moins grand) ce que fait le porteur, une option très pratique, également proposée sur les Quest, qui permet de guider un ami venu essayer le casque sans que ce dernier ne soit obligé de décrire en permanence ce qu'il voit.(ou tout du moins de rendre l'usage moins individualiste)