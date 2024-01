Le Vision Pro exige un processus de jumelage pour les inserts optiques ZEISS

Un processus spécial de jumelage

Après avoir fixé les inserts optiques magnétiquement au casque, les utilisateurs devront entrer le code de jumelage sur la carte à l'intérieur de la boîte ZEISS Optical Inserts pour finaliser le processus

Des restrictions territoriales

Pour insérer les verres, il faut passer par, à défaut, cela ne fonctionnera pas. Ces derniers sont livrés avec un code personnel pour les coupler au Vision Pro.A ce stade, on ne sait pas très bien ce que fait exactement ce processus de jumelage et ce qu'il vérifie. Toutefois, il pourrait permettre de déclencher une sorte d'étalonnage de suivi oculaire. A moins qu'il ne s'agisse de vérifer l'authenticité des objectifs pour Vision Pro.Pour les clients porteurs de lunettes qui désireraient l'utiliser avec des verres de correction,. D'ailleurs, elle ne les expédiera qu'aux États-Unis.Notons qu'(ce qui se révélera peut-être le plus confortable pour le moment si vous avez l'habitude / vous pouvez en porter). Apparemment, le port de lentilles rigides /semi-rigide serait déconseillé par ZEISS.