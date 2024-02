Comment fonctionne Optic ID, le système de reconnaissance oculaire du Vision Pro ?

Optic ID

les applications qui prennent en charge Touch ID ou Face ID prennent automatiquement en charge Optic ID

Ainsi, Apple annonce d’entrée que de la même manière que Touch ID a révolutionné l'authentification à l'aide d'une empreinte digitale et que Face ID l'a fait pour la reconnaissance faciale, Optic ID le fera pour l'authentification via la reconnaissance de l'iris .

possible par le système de suivi oculaire haute performance composé de LED et de caméras infrarouges

Pour utiliser Optic ID, il faudra enfin configurer un code d'accès, qui pourra être utilisé pour une validation de sécurité supplémentaire lorsque :



- L'appareil vient d'être allumé ou redémarré.

- L'appareil n'a pas été déverrouillé depuis plus de 48 heures.

- Le code d'accès n'a pas été utilisé pour déverrouiller l'appareil au cours des six derniers jours et demi et Optic ID n'a pas déverrouillé l'appareil au cours des 4 dernières heures.

- Après cinq tentatives consécutives d'identification optique infructueuses.



Revoir le déballage du Vision Pro à San Francisco !

Dans ce nouveau document , Apple revient le système d'authentification oculaire.Dans une des bêta de visionOS , on avait découvert qu'il proposait unpour effectuer des achats et confirmer les changements de paramètres comme d'habitude, mais aussi pour d'autres actions sécurisées (comme le double-clic sur un bouton pour confirmer un achat sur son iPhone). Apple précise d’ailleurs que, ou encore de pouvoir accéder à ses données personnelles.Tout cela est rendu. Parmi les subtilités d’Optic ID, on notera sa capacité à s’adapter aux conditions lumineuses, qui font que l’iris est plus ou moins apparent en fonction de la dilatation de la pupille.Notons que le système va pouvoirdans certaines situations : par exemple, lorsque vous redémarrez l'appareil ou que vous ne l'utilisez pas pendant plus de 48 heures. Pour le Vision Pro, Apple a développé un système. Ou encore en cas d'éventuels achats par inadvertance. En cas d'échec d'authentification, un clavier virtuel apparaitra pour entrer son mot de passe.