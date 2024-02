Qu'y a-t-il à l'intérieur du Vision Pro ?

L'appareil le plus complexe d'Apple

le talon d'Achille du Vision Pro

Si certains veulent à tout prix vérifier la résistance du Vision Pro aux chutes . En effet, pour ouvrir et/ou réparer le Vision Pro, il faudra s'armer du matériel adéquat afin de ramollir l'inévitable colle, ainsi que de petits outils afin de tenter de désassembler les composants sans les détruire.avec un panneau OLED couplé à différentes lentilles afin de tenter de donner un effet 3D au regard. Ce système a également un impact sur le rendu avec une image souvent jugée floue et un peu trop sombre.Selon les techniciens, qui n'attribuent pas encore de note de réparabilité au Vision Pro,, tout en saluant la possibilité de remplacer facilement la batterie et les haut-parleurs.Les ceintures noires de tournevis d'iFixit indiquent également que, avec un démontage compliqué, qui prend beaucoup de temps et de chaleur, ainsi que de nombreuses pièces vulnérables pour une fonctionnalité à l'intérêt discutable