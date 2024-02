Le casque Vision Pro, fragile ou résistant ? [crashtest !]

A l'attaque !

En effet, le compte-grand habitué de l'exercice- s'est attaqué au casque d'Apple avec ses légendaires tournevis et autres objets pointus ! Rappelons que le Vision possède un verre -qui protège l'écran externe de la fonction Eyesight, les caméras et les capteurs. Et ce dernier n'a pas apprécié cette délicate attention !Typiquement, cette partie en verre laminé possède. En définitive, cela rend cette dernière assez sensible aux coups, griffures et autres chocs.Le test basé sur(à la base ce test sert à mesurer la dureté des minéraux) montre que la couche externe est légèrement rayée (au niveau 2), avec des rayures plus profondes (niveau 3). Précisons que le verre de la plupart des smartphones raye aux niveaux 6 et 7.En d'autres termes, cela veut dire que des objets tels que des clés, des pièces de monnaie et même de la poussière peuvent laisser des rayures permanentes sur le verre. Il n'est pas étonnant que le Vision Pro soit livré avec un couvercle spécial pour l'écran externe et une chiffonnette dans la boîte. Apple facture 799 $ pour remplacer la vitre avant du Vision Pro.En effet, ce bijou de technologie n'est pas donné, de même que les réparations