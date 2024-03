Le Vision Pro, en approche en France !

Quels sont les nouveaux pays dans les tuyaux !

D'après nos confrères américains qui ont fouillé le code de visionOS,. Actuellement, ce dernier ne prend en charge que l'anglais (États-Unis) et les émoji, et pour cause : le casque n'est disponible qu'aux USA.Pour exporter son dernier bébé, Apple doit donc intégrer. D'après le code, il s'agirait du Cantonais (traditionnel), du Chinois (simplifié), de l'Anglais (Australie), de l'Anglais (Canada), de l'Anglais (Japon), de l'Anglais (Singapour), de l'Anglais (UK), du Français (Canada), du Français (France), de l'Allemand (Allemagne), du Japonais et du Coréen. Il est probable que cela soit unoù il sera possible très prochainementd’acquérir le casque.. Dans une note récente , l'analyste, Ming-Chi Kuo, s’était dit convaincu d’une date de sortie, tels que l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni (l’interface est pour le moment en anglais et cela devrait faciliter la commercialisation). Mais que la firme serait en train de travailler surdans des pays comme, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.