Un 2e court métrage immersif pour le Vision Pro (avec des dinosaures !)

Une nouvelle vidéo immersive pour le Vision Pro

Il s'agit de vidéos 3D à 180 degrés tournées en 8K, censées apporter une expérience unique allant au delà des films 3D disponibles et même des vidéos spatiales que l'on peut créer via le Vision Pro ou l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.Surfant sur la vague des dinosaures, le premier opus mettait en vedette quelques Ptérosaures (de sympathiques reptiles volants) ainsi que de jeunes T-Rex le long d'une côte océanique accidentée. Le nouveau film raconte l'histoire d'un. Comme le précédent, il ne durera que six minutes, top chrono. Pour le moment, les vidéos immersives comprenaient quatre courts métrages et une vidéo sur le foot e etPour les autres,, qui ravira aussi bien les plus jeunes en phase dinosaures que les plus âgés. Pour rappel, cette série documentaire se déroule au temps des dinosaures, avec Sir David Attenborough dans le rôle du narrateur et une partition originale de Hans Zimmer.