Les AirPods Max pourraient-ils avoir un étui de transport digne de ce nom ?

(pour du Bluetooth)SI la page officielle d'Apple évoque une solution(dont votre serviteur). En effet, Cupertino a voulu se démarquer, et c'est réussi sur ce point, mais la Smart Case à un énorme défaut pour un étui, elle ne protège que très peu le casque et même pas du tout la partie la plus fragile, l'arceau et son hamac en tissu (d'ailleurs certains ont vu cette partie vieillir prématurément ). Au moment, de transporter les AirPods Max ou de les mettre dans un sac à dos ou une valise, beaucoup se sont ainsi tournés vers des solutions tierces (un comble pour un casque vendu officiellement 629 euros).Nos confrères de Patently Apple ont toutefois déniché un brevet, soumis en 2017 par Apple mais approuvé aujourd'hui seulement par l'U.S. Patent and Trademark Office, évoquant des solutions alternatives pour l'étui des AirPods Max. Le dossier comprend des schémas évoquant un étui nettement plus traditionnel (avec tout de même des fermetures magnétiques rappelant le Smart Case) englobant l'intégralité du casque. Ce brevet a peut-être uniquement permis de plancher sur la partie magnétique de l'étui actuel,(les MacBook Pro 2021 ont bien à nouveau un lecteur SD ainsi qu'un port HDMI et les Mac Studio des ports en façade, rien n''est impossible) et offre une housse de transport mieux conçue pour la prochaine génération d' AirPods Max . Croisons les doigts. Les AirPods Max Gris partir de 449€ au lieu de 629€