Un nouveau firmware en bêta pour les AirPods

Pour l'installer, il faudra disposer des écouteurs (AirPods Gen2/AirPods 3/AirPods Pro et AirPods Max) chargés à 100%, d'un Mac avec la dernière bêta d'Xcode, d'un iPhone avec la dernière bêta d'iOS 16, d'un compte développeur, puiset activer la mise à jour automatique des AirPods Pro en bêta (ajoutez à cela un peu de patience, la réception et l'installation peuvent prendre jusqu'à 24 heures).Comme pour les HomePod , Cupertino prévient qu'il n'y a aucun moyen de revenir à une version non bêta du firmware des AirPods Pro , autre que de désactiver la mise à jour automatique des firmware bêta et d'attendre une nouvelle itération du logiciel interne. Cette nouvelle version du firmware numérotée 5A5304a apporte(afin d 'améliorer le rendu lors des appels ).