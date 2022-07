Beyerdynamic se lance sur le marché des écouteurs avec ANC avec les Free Byrd à 229€

nous sommes fiers d'avoir donné la priorité à la qualité sonore plutôt qu'aux pressions du marché

La frime, à qui l'on doit l'excellent casque DT-770 Pro adopté par de nombreux amateurs de MAO et studios d'enregistrement (ainsi que par votre serviteur), fondée par Eugen Beyer en 1924 et ayant ses quartiers à Heilbronnembarquant des haut-parleurs de 10 millimètres, la réduction active du bruit ambiant (ANC) et un mode Transparence afin de garder une oreille sur votre environnement, deux microphones par écouteurs, une certification IPX4, et la prise en charge du Bluetooth 5.2 et des codecs SBC, AAC et aptX Adaptive.Selon Edgar van Velzen, dirigeant de la firme, Beyerdynamic a pris son temps pour peaufiner son produit,. Le constructeur annonce une autonomie très confortable de 11 heures, poussée à 30 heures via le boitier de charge (doté d'un port USB-C et de la charge sans fil). Les écouteurs sont livrés avec 5 paires d'embouts en silicone et trois paires en mousse à mémoire de forme., avec de premières livraisons prévues pour le 15 juillet.