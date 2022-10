Une barre de son compacte à 59€ chez Muse (Bluetooth/Aux/Coaxiale/HDMI ARC)

Un format compact

Un tarif accessible et de plusieurs entrées audio

, que ce soit par manque de place pour des enceintes de bureau, ou encore à cause d'une configuration double (ou triple) écran empêchant de placer correctement les enceintes (qui diffusent alors le son soit trop bas, soit sur le dos des écrans). Une barre de son comme la Muse M-1580 SBT peut alors s'avérer intéressante (il faudra peut-être l'incliner légèrement si elle est placée trop proche de l'utilisateur en configuration informatique) avec ses mensurations de 73 x 95 x 410 millimètres pour un kg sur la balance.Si la puissance de 80W annoncée par le constructeur semble très optimiste, la Muse M-1580 SBT permettra de profiter d'un nombre intéressant d'entrées audio, avec un port HDMI ARC, une entrée optique, une entrée coaxiale et une entrée auxiliaire en mini jack 3,5 millimètres. Un port USB est également de la partie mais ne sera compatible qu'avec une clé ou un disque dur USB et des fichiers en MP3. La barre de son est livrée avec une télécommande permettant de gérer le volume et le choix de la source, et il sera possible de la fixer au mur grâce aux supports intégrés.Si la compacité est primordiale et pour un budget légèrement plus élevé, il est également envisageable d'opter pour une enceinte Bluetooth compacte, comme la Soundcore Motion+ ( actuellement proposée en promotion à 84€ ), ce qui permettra également d'en disposer en déplacement (il faudra toutefois se contenter du Bluetooth et d'une entrée auxiliaire en mini jack 3,5 millimètres).