Vos AirPods Pro 2 envoient-ils de fausses alertes "batterie" via l'app Localiser ?

Fausse alerte !

Pas de solution et d'explication pour le moment

Après les nombreux soucis d'iOS 16, la tremblante des iPhone 14 Pro, le micro de l'Apple Watch Series 8 et les oscillations de l'Apple Watch Ultra,Sans préjugé, ces dernières concernent aussi bien les écouteurs que le boitier de charge et indiquent qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de la batterie. Les premiers possesseurs d'un AirTag (acquis au printemps 2021) peuvent d'ailleurs trouver une certaine ressemblance avec l'alerte de leur balise et la nécessite de changer leur pile CR2032.Pour rappel, les AirPods Pro de deuxième génération disposent d'uneet peuvent transmettre le niveau de batterie à tout moment. Il apparaît donc probable que l'alerte soit en lien avec unde ces nouvelles fonctionnalités (le coupable pourrait alors être à nouveau iOS 16).Surtout qu'il n'y pas de batterie à changer. Il est possible également que les utilisateurs ne s'en rendent pas compte immédiatement, certaines notifications ne nommant pas expressément les écouteurs.