Cabasse Rialto : de nouvelles enceintes connectées à 2990€ (bientôt AirPlay 2)

Rialto : un pont entre tradition et modernité

Un format plus traditionnel

Un écran LCD tactile

Après les The Pearl, The Pearl Akoya et The Pearl Keshi, dont vous pouvez retrouver nos tests ic i, là et là ),, symbolisant le lien entre Hi-Fi et connectivité, tradition et modernité (non, pas comme le Japon).Ces enceints au format bibliothèque, une première pour le constructeur pour des éléments actifs et connectés, reprennent le système triaxial (un co-axial devant et un haut-parleur de grave dans le même axe à l'arrière de l'engin) élaboré dès 1952 et éprouvé sur de nombreux modèles dont la gamme The Pearl, tout en proposant un design plus traditionnel. On retrouve donc en façade(pour Haute Excursion Faible Distorsion). Les Rialto embarquent trois amplificateurs dédiés (aigu 300W RMS /600W en crête, médium 300W RMS /600W en crête et grave 450W RMS /900W en crête) et couvrent une bande passante allant de 30 à 27 000 Hz.(les Rialto sont uniquement disponibles par paire), ainsi qu'une bague afin de gérer le volume, les sources ou la radio. Les Rialto pourront être groupées avec les autres éléments connectés de la gamme Cabasse afin de définir des zones et de profiter du multiroom. Les enceintes disposent d'un port Ethernet, du Wi-FI, du Bluetooth, d'un port optique SPDIF, d'une entrée stéréo RCA, d'un port USB (pour une clé ou un disque dur, par pour servir de DAC USB, dommage) ainsi qu'un port HDMI eARC pour sonoriser un téléviseur et prennent en charge les formats AAC/WMA/AIFF/FLAC/ALAC/Ogg- Vorbis/DSD 64/128 et WMA lossless.Les Cabasse Rialto devraient rapidement être commercialisées au tarif de 2 990 euros, de quoi immoler tranquillement votre compte en banque, mais avec joie et en musique.