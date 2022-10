Ableton lance un carnet de notes musical avec l'App Note sur iOS

Ableton Note

Un carnet de notes toujours disponible

Ableton Note Ableton Ag 6.99€

. L'application Ableton Note comprend toute une liste d'outils qui permettront de mettre en forme et d'enregistrer une idée, que ce soit dans le confort d'un canapé, ou en déplacement. Pour cela, Note propose d'élaborer des rythmes avec une grilles de 16 pads, de corriger les placements en les quantifiant, et de personnaliser le rendu avec des effets, d'ajouter une mélodie via 261 sons de synthétiseurs et 36 instruments samplés, 25 pads et un clavier, ou encore d'enregistrer des samples de sons vous entourant directement au sein de l'interface.. Le programme sera également capable de détecter le tempo et la longueur des phrases d'une création afin de créer automatiquement des boucles, de proposer des variations via l'interface Session afin de développer une idée ou de mettre sur la voie de l'inspiration, le tout avant de continuer l'enregistrement et peaufiner les idées au sein de Live en transférant les sessions via Ableton Cloud.Le programme nécessite un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum, 545,6 Mo d'espace de stockage libre et ne propose pas d'achats intégrés. Pour rappel, Ableton Live 11, qui prend en charge nativement les Mac Apple Silicon depuis la mise à jour 11.1, est est d'ores est déjà disponible sur le site officiel de l'éditeur 79€ pour Live Intro, 349€ pour Live Standard, et 599€ pour Live Suite.