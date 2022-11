Spotify permet d'améliorer automatiquement l'audio des podcasts

La rédaction vous conseille : L'app Spotify revoit son interface sur l'App Watch

L'idée est de pouvoir enregistrer une émission quand l'inspiration arrive, y compris dans des conditions non optimales (bruit ambiant), tout en s'appuyant sur la technologie d'Anchor pour réduire les bruits ambiants non désirés. Disposer de l'option est intéressant mais il reste savoir à quel point la technologie est efficace. Pour appel, en 2020 et en pleine pandémie, Spotify proposant d'utiliser d'Anchor pour convertir simplement et gratuitement des appels vidéos FaceTime, Zoom, Meet, Skype, Instagram Live et Twitch en émission en passant par le site d'Anchor