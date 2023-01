Bowers & Wilkins améliore ses écouteurs Pi7 et Pi5

Bowers & Wilkins Pi7 S2

Bowers & Wilkins Pi7 S2 et Pi5 S2

Différences entre Pi7 S2 et Pi5 S2

Bowers & Wilkins Pi5 S2

Les Bowers & Wilkins Pi7 et Pi5 passent tous deux en version S2, avec à la clé, poussée à 21 heures via le boitier de charge (compatible charge sans fil et doté d'un port USB-C) pour les Pi7 S2 et 24 heures pour les Pi5 S2,. Le constructeur indique que ces nouveaux modèles seront désormais utilisables jusqu'à 25 mètres de la source, une portée plutôt confortable (mais qui ne sera pas forcément utile pour beaucoup d'utilisateurs) si elle se vérifie en usage réel.Le Pi7 S2 se démarque de son petit frère en proposant une pratique fonctionnalité permettant, le boitier transmettant ensuite l'audio sans fil aux écouteurs. Ce modèle plus couteux que le Pi5 S2 propose également un système avec deux haut-parleurs par écouteur (un seul sur le Pi5 S2), un microphone supplémentaire par écouteur, l'aptX Adaptative montant en 24 bits/48kHz en sus du SBC et de l'AAC (aptX/SBC/AAC sur le Pi5 S2), et l'ANC adaptatif en fonction de l'environnement (ANC sur le Pi5 S2).