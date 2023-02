Le magnifique support Benks pour AirPods Max et chargeur sans-fil iPhone à 62€ (testé par Mac4ever)

Un support design et pratique

2 en 1 Support Casque: Le support pour casque BENKS 2-en-1 avec station de charge rapide sans fil peut accrocher les AirPods Max ou d'autres écouteurs, en même temps, il peut également charger votre téléphone/montre/Airpods.

Charge Rapide: le mode 7,5W est SPÉCIAL pour iPhone 13/13Mini/13Pro/13Pro Max/12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/XS MAX/XS/XR/X; Le mode 10W est pour Samsung Galaxy S21/S20 Ultra/S20/S10 Plus/S10E/S9/S9 Plus/S8 Plus/S8/S8 Active/S7/S7Active/S7 Edge, Note 10 Plus/10/9/8/7/5. Utilisation recommandée l'adaptateur 20W. [L'adaptateur n'est pas inclus]

Slip et stabilité : la base est en silicone antidérapant, qui peut protéger fermement le bureau. L'angle d'inclinaison précis crée un support stable pour éviter d'endommager la surface du casque. Le dessus est fait de silicone de haute qualité, sûr et confortable pour protéger le dôme de l'écouteur.

Magnifique et exquis: La tige est en acier inoxydable galvanisé, ce qui est très magnifique et exquis. Le design original unique est très approprié pour le bureau pour embellir la qualité de vie. En même temps, il est également très approprié comme cadeau pour les parents et amis.

Forte compatibilité et gain de place : il peut prendre en charge presque toutes les tailles d'écouteurs. De petits objets tels que des poupées, des clés USB, des clés et des bagues peuvent également être placés en bas pour rendre votre bureau plus rangé et rendre votre humeur plus agréable. L'emballage est composé d'un support pour casque, d'une vis, d'une clé Allen, d'un Câble USB-C et d'un manuel du produit.

L'accessoiriste Benks a sorti l'an dernier un, qui fait également office de chargeur sans-fil (Qi) sur la base du support. Un produit deux-en-un idéal pour être placé juste à côté de son écran -n'hésitez pas à retrouver notre test complet qu'une paire d'AirPods ou encore une petite batterie nomade. Il offre une puissance jusqu'à 7,5W, ce qui est suffisant pour une charge lente (nocturne), mais un peu moins pratique si vous avez besoin de recharger rapidement -mieux vaut privilégier le câble ou le MagSafe de 15W d'Apple.A la rédac, on l'utilise tous les jours et il a surtout le mérite, qui est assez fragile, grâce à sa structure en silicone. Dommage en revanche, de ne pas pouvoir charger le casque facilement -il faut lui brancher un câble Lightning.Amazon brade aujourd'hui ce modèle à 62,99€