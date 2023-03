L'interface audio USB-C 24bits/192kHz M-Audio Air à 79€, son meilleur prix

L'interface audio M-Audio 192/4

Crystal Preamp

Des enregistrements en 24 bits/192 kHz

Le constructeur M-Audio est connu pour son bon rapport qualité/prix,. Pour un tarif contenu, ce modèle propose un châssis au design sobre, en métal et à l'épreuve du temps, une entrée combo XLR/jack 6,35mm dotée d'un préamplificateuravec alimentation fantôme 48V, une entrée instrument en jack 6,35mm, deux sorties jack symétriques pour le système de diffusion, une sortie casque en jack 6,35mm avec volume séparé, et un port USB-C pour la relier à un Mac ou un iPad. Bref, une interface à l'utilisation simple et embarquant tout le nécessaire pour débuter dans la M.A.O de manière plus que confortable.(il sera également possible de s'en servir pour l'écoute d'Apple Music en Hi-Res Lossless) et sera livrée avec un pack logiciel complet comprenant Pro Tools First M-Audio Edition, Ableton Live Lite, Eleven Lite, Avid Effects Collection, AIR Music Tech Creative FX Collection, AIR Music Tech Xpand!2, AIR Music Tech Mini Grand, AIR Music Tech Vacuum, AIR Music Tech BOOM et une banque de sons de 2 Go.