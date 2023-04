Ils saisissent pour près de 300 000$ d’AirPods et d’Apple Watch contrefaits

1 000 faux airpods en vadrouille

authentiques

les fabricants et les vendeurs sans scrupules profitent illégalement de la vente de produits contrefaits de qualité inférieure, aux frais et à la sécurité des consommateurs américains. La protection des douanes et des frontières exhorte les consommateurs à protéger leur santé et leur argent en achetant des biens authentiques auprès de vendeurs réputés ou autorisés

De faux AirPods 3 en 2021

précédemment

Elite Pods

Ainsi ce sont plus deinternational de Washington Dulles, par les agents du(CBP). Si l'opération a eu lieu le 29 mars dernier, elle n'a été dévoilée à la presse qu'aujourd'hui.Dans les faits, quatre expéditions à destination du comté de Fairfax, en Virginie, ont été inspectées le 15 mars, comprenant 1 000 faux AirPods et les 50 fausses Apple Watch. Ces derniers, expédiés de Chine, auraient rapporté plus de 290 000 $ s'ils avaient été vendus commeLe CBP affirme qu'au cours de l'exercice 2022, il a saisi près de 21 000 cargaisons de contrefaçons. À ce sujet, Christine Waugh -, précise que. Ainsi, en 2021, c'est une cargaison de plus de 36 000 faux AirPods en provenance de Chine, qui a été saisie à Cincinnati. Cette prise était alors estimée à quelqueDans un communiqué officiel, la CPB avait indiqué qu'il s'agissait de contrefaçons flagrantes dénommées, et que la marchandise avait été immédiatement jugée contraire aux intérêts d'Apple et à ses droits de propriété industrielle.