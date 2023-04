De Bach aux Beatles, Apple Music Classical célèbre son lancement en concert

De Bach aux Beatles en passant par Queen et Game of Thrones

Candlelight concerts

• The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 1 RV 269: "Spring", I. Allegro - Antonio Vivaldi

• Serenade No. 13 in G Major, K. 525 Eine Kleine Nachtmusik: I. Allegro - Wolfgang Amadeus Mozart

• Meditation from Thais - Jules Massenet

• Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: I. Prelude - Johann Sebastian Bach

• Eleanor Rigby - The Beatles

• Bohemian Rhapsody - Queen

• Theme from Game of Thrones - Ramin Djawadi

• Theme from Inception - Hans Zimmer

• Theme from Back to the Future - Alan Silvestri

• Say My Name - Destiny's Child

• Anti-Hero - Taylor Swift

• About Damn Time - Lizzo

• Swan Lake, Op. 20, Act IV: No. 29, Finale - Pyotr Ilyich Tchaikovsky

L'espace intérieur de l'Apple Tower Theatre se prête plutôt bien à l'exercice

Un concert déjà complet

Apple va donc profiter du magnifique espace du Tower Theatre Store dans le centre de Los Angeles pour donner un concert afin de célébrer le lancement d'Apple Music Classical ce dimanche 30 avril.(avec une ambiance tamisée et un éclairage à l'aide d'une myriade de bougies offrant une ambiance assez magique, ainsi qu'une bonne session de nettoyage en prévision pour l'équipe de l'Apple Store). Au programme de cette session instrumentale, un voyage dans la musique classique traditionnelle ponctué d'incartades dans la musique pop, sans oublier les musiques de films et de séries.Si vous êtes dans le coin mais que vous n'avez pas encore de réservation,Pour rappel, l'application Apple Music Classical a fait un carton en trustant la première place du classement des Apps gratuites aux US. Le service est malheureusement uniquement disponible pour le moment sur iOS, l'application n'ayant pas encore été déclinée sur Mac ou iPad. L'accès au catalogue d'Apple Music Calssical est gratuit pour le détenteur d'un abonnement Apple Music et le programme nécessite iOS 15.4 minimum.