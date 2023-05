Un baladeur interactif chez le français Lunii, après le succès de Ma Fabrique à Histoires

Flam : un baladeur interactif signé Lunii

d'une campagne de précommandes et non de financement

Un produit conçu et fabriqué en France

Après le succès de Ma Fabrique à Histoires,. La firme française précise d'ailleurs qu'il s'agit bien, le projet étant d'ores et déjà financé, notamment la phase industrielle. Le baladeur interactif Flam permettra de lire des histoires au cours desquelles l'utilisateur pourra intervenir grâce aux boutons, par exemple pour choisir une destination pour les héros, opter pour un dialogue précis, ou encore remplir son inventaire d'objets à utiliser plus tard. Avec le Flam, Lunii propose ainsi une sorte de Livre dont vous êtes le héros version 2.0.. L'écran, qui s'éteint lors de la lecture et ne s'allume qu'au moment ou une interaction est nécessaire, n'est pas tactile. Les choix se feront à l'aide d'une molette et de boutons physiques. L'appareil dispose d'un haut parleur intégré, mais il sera également possible d'utiliser un casque ou des écouteurs. L'appareil se charge en USB-C (un adaptateur USB-C vers mini jack sera livré dans la boîte), et est compatible Wi-Fi (uniquement pour transférer des livres, la connexion se coupe automatiquement ensuite) et Bluetooth.Le Flam est fabriqué en France, à Strasbourg chez Asteelflash et le boiter est composé de plastique issu à 35% de matière recyclée. La campagne Ulule a déjà atteint 211% de son objectif à l'heure d'écrire ces lignes et. La firme indique un prix moyen de 14,90 euros pour un livre audio interactif représentant environ 2h30 d'écoute. La conteuse Ma Fabrique à Histoires, qui est plutôt pensée pour les enfants de 3 à 8 ans, est quant à elle actuellement en promotion à 54,90 euros.