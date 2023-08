Que pensez-vous d’un collier ou d’un bracelet pour charger vos AirPods ?

bracelet et collier pour ses AirPods

Accessoire casque sans fil

une batterie comme accessoire de mode

contact doux avec la peau

. Ce dernier sobrement intitulé, détaille diverses variantes d’un accessoire pour écouteurs sans fil. Il comprendrait des parties creuses aimantées (pour placer les AirPods) et bien sûr une batterie.La particularité de cet objet résiderait dans cette partie flexible aimantée contenant les deux AirPods.. Le but étant de pouvoir glisser et charger ses AirPods facilement lorsqu’ils ne sont pas utilisés.Le reste du brevet détaille de nombreuses façons d’insérer les AirPods et la fermeture de la boucle.. Le revêtement est également en partie détaillé pouvant être réalisé dans une matière souple et soyeuse afin de garantir unPetit raffinement, Apple prévoit même des, permettant à l’utilisateur d’entendre de la musique même lorsque ses AirPods sont portés autour du cou. C’est chic !