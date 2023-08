Cet iPod jamais déballé s'est vendu aux enchères à une somme record !

Un prix global de 29 000 dollars

Une vente par action

En effet, les produits vintage d'Apple se sont vendus à des prix incroyable cette année. On a ainsi vu passer un chèque signé par Steve Jobs à plus de 100 000 dollars (soit plus de 400% de son prix d'estimation à 25 000 dollars). Dans la foulée, un iPhone première génération jamais déballé de 4 Go a explosé le marteau pour atteindre les 190 000 dollars Désormais, c'est un autre record du monde qui vient de tomber avec. On est loin des deux montants précédents mais(mais il ne faudra pas le déballer pour la toucher si on l'on veut espérer le revendre à un prix équivalent dans quelques années).Notons qu'il ne s'agit pas cette fois-ci d'une vente aux enchères ou d'une vente privée traditionnelle.. Autrement dit, personne n'a payé 29 000 dollars, même si c'est la valeur finale de l'objet. En 2021, la plate-forme a ouvert l'achat de cet iPod, dont le droit de propriété a été divisé en 5 000 actions à 5 dollars pour une valeur totale de 25 000 $.En effet, les propriétaires avaient voté pour donner leur accord pour cette vente. En fin de compte, 61,98 % des actionnaires ont voté oui à l'offre de rachat, scellant l'accord sur la vente record du monde pour un iPod original.Notons que le précédent record pour un objet similaire remonte à l'été dernier, un iPod de première génération sous scellé était alorssur, la maison spécialisée dans ce genre de produits. Histoire de se faire mal, rappelons que le tout premier iPod affichait un pris de 399 dollars en 2001.